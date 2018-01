Hipismo: GP termina neste domingo A disputa da 8ª etapa do Torneio Ranking da Sociedade Hípica Paulista termina neste domingo, com a realização do Grande Prêmio, a partir das 13 horas (Rua Quintana, 206, Brooklin). Neste sábado, na prova principal, com obstáculos a até 1,40 metro de altura e desempate a até 1,45 m, a vitória ficou com o conjunto formado por Fábio Sarti e Margraf, com 4 pontos perdidos por falta em 46s30.