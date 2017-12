Hipismo: holandês vence revezamento O campeão olímpico Jeroen Dubbeldam, da Holanda, venceu neste sábado o campeonato de revezamento de saltos, uma prova-show para as 38.500 pessoas que lotaram o Estádio Hípico de Aachen. Jeroen teve o melhor desempenho com quatro cavalos - Delany, Cigale du Taillis, Grandiot e BB Crapera - em uma disputa com o alemão Otto Becker (campeão do GP de Aachen), a francesa Alexandra Lederman (campeã européia) e o brasileiro Rodrigo Pessoa (campeão mundial), que precisou ser "equilibrista" para não levar um tombo. No microfone Rodrigo fez o público rir ao explicar, em alemão, a falta com BB Caprera, cavalo de Jeroen. "Tentei me entender com o animal, mas o que conseguiu foi fazer um salto acrobático."