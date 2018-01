Hipismo inicia luta por vaga no Mundial Começa nesta quinta-feira, na Hípica Paulista, o Visa Indoor, que será dividido em duas etapas. A competição é classificatória para a Copa do Mundo, em Las Vegas, em abril de 2004. No primeiro fim de semana, na etapa nacional, destaque para Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, e a namorada Athina Onassis, nesta quinta-feira na prova com obstáculos de até 1,30 m, às 10 horas, e ainda Vitor Alves Teixeira, César Almeida, Cláudia Itajahy e Caio Sérgio de Carvalho. A segunda fase vai de 2 a 5 de outubro, valendo como seletiva para a Copa do Mundo.