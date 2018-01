Hipismo: irlandês desiste do recurso O cavaleiro irlandês Cian O?Connor confirmou nesta quinta-feira que não irá apresentar recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra a decisão do Tribunal da Federação Eqüestre Internacional (FEI), que lhe condenou pelo doping do cavalo Waterford Crystal na Olimpíada de Atenas/2004. Com isso, o brasileiro Rodrigo Pessoa depende apenas da oficialização do Comitê Olímpico Internacional (COI) para herdar a medalha de ouro. Em agosto de 2004, Cian O?Connor ganhou a medalha de ouro da prova de saltos dos Jogos de Atenas, deixando o brasileiro Rodrigo Pessoa com a prata. Mas seu cavalo foi flagrado no exame antidoping e, depois de uma conturbada investigação, o irlandês acabou condenado no dia 27 de março pela FEI, que desqualificou seus resultados na Olimpíada. Apesar disso, Cian O?Connor tinha direito de, em 30 dias, recorrer da decisão no CAS, a instância suprema do esporte mundial. Mas ele abriu mão da apelação e acatou a punição. ?Para o melhor interesse do esporte e para evitar mais controvérsias, decidi aceitar a decisão da FEI?, revelou o irlandês em comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira. ?Perder a medalha de ouro é um grande desapontamento para mim e para o povo da Irlanda?, reconheceu Cian O?Connor, que já ficou satisfeito por ter visto seu nome sair limpo após toda essa história - a FEI considerou que ele não agiu de má-fé. Com a confirmação da nova medalha de Rodrigo Pessoa, o Brasil passa a ter 5 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze nos Jogos de Atenas. E também sobe na classificação geral da Olimpíada: sai do 18º para o 16º lugar.