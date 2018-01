Hipismo: irlandês é chamado para depor O cavaleiro irlandês Cian O´Connor está sendo convocado para a primeira audiência perante árbitros que irão julgar as acusações de que o cavalo do esportista teria sido dopado durante os Jogos Olímpicos de Atenas, no ano passado. O´Connor ficou com a medalha de ouro na competição, superando o brasileiro Rodrigo Pessoa, que montava Baloubet du Roet. Mas uma verdadeira novela foi iniciada quando partes dos testes de urina e de sangue do cavalo usado por O´Connor misteriosamente sumiram, dificultando o trabalho das autoridades. As polícias da Suíça, Inglaterra e França chegaram a ser acionadas no caso. Agora, o Comitê Judicial da Federação Eqüestre Internacional está convocando o irlandês a prestar depoimento no dia 27 de março, em uma reunião em Zurique. Os árbitros já haviam proposto várias datas para a audiência, mas O´Connor sempre colocava obstáculos para comparecer na data estipulada pelo Comitê que agora finalmente irá julgar o caso. Uma das opções poderá ser a eliminação do cavaleiro, o que daria a medalha de ouro à Rodrigo Pessoa.