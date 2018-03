Hipismo já sabe como definir equipe Sem a possibilidade de realizar seletivas, os cavaleiros que formarão a equipe brasileira de hipismo nos Jogos Olímpicos serão escolhidos pela Confederação Brasileira por critérios subjetivos. "Vamos avaliar o desempenho de cada competidor nas principais provas no Brasil e Europa e escolher os melhores", disse Camilo Ashcar Júnior, presidente da Confederação. "Felizmente, não faltarão provas e cavaleiros para serem observados." Os cavaleiros Rodrigo Pessoa, Luciana Diniz e Álvaro Affonso de Miranda, o Doda, são os mais cotados para defender o Brasil em Atenas. Anteriormente, a definição da equipe também obedecia a critérios subjetivos, mas com provas previamente escolhidas. Entretanto, haverá uma espécie de descarte natural das provas. "Terão peso maior aquelas com paridade técnica em relação à Olimpíada", garante Camilo. A final da Copa do Mundo de Saltos, em Milão, na Itália, de 21 a 25 de abril, merecerá atenção especial. No Brasil, as próximas provas de destaque serão o Concurso de Saltos Internacional de Porto Alegre, entre 29 de abril e 5 de maio, além de três etapas do Concurso de Saltos Nacional, em Joinville, de 6 a 9 de maio, em Curitiba, de 13 a 16 de maio, e em São Paulo, de 24 a 27 de junho. Independentemente dos cavaleiros que serão escolhidos, Camilo acredita que o Brasil pode trazer bons resultados de Atenas. "Não será fácil, pois metade dos conjuntos tem chance de medalhas", analisou o dirigente, apontando alemães, holandeses, belgas e norte-americanos como os maiores rivais.