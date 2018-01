Hipismo: Lacerda ganha seletiva O cavaleiro carioca Pedro Paulo Luz Lacerda, montando a égua Petra Z, venceu a Prova Gerdau do Concurso Internacional de Saltos - The Best Jump - nesta sexta-feira, na Sociedade Hípica Porto-alegrense. A competição é uma das seis seletivas para o Mundial de 2006 em Aachen, na Alemanha. Lacerda zerou o percurso com obstáculos de 1,5 metro. Sete conjuntos dividiram o segundo lugar, com uma falta cada um. São eles: Yuri Mansur e Dinarco HH, Fabio Leivas da Costa e Phillip, Rodrigo Sarmento e Sultan, César Almeida e Singular Joter II, Karina Johannpeter e Faust de Raon de Joter, Renato Junqueira Arantes e Rensky e Álvaro Affonso de Miranda Neto e Larissa X. O The Best Jump teve também outras duas competições internacionais. A prova American Airlines, com obstáculos de 1,35 metro, foi vencida por Álvaro Affonso de Miranda Neto montando Baltic Carrera. E o conjunto Tomás Podolsky Rossilho e May Eve ganhou a prova Nacional Supermercados, com obstáculos de 1,40 metro. A amazona Athina Onassis, noiva de Álvaro Affonso de Miranda Neto, ficou em 29.º lugar na prova American Airlines e em 18.º lugar na prova Nacional Supermercados.