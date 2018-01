Hipismo: Medalha alemã cassada A medalha de ouro que a Alemanha conquistou no hipismo por equipes, na última Olimpíada, em Atenas (Grécia), no ano passado, foi cassada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) neste sábado. O motivo é a confirmação do doping do cavalo Goldfever, montado por Ludger Beerbaum. Assim, as posições finais e as medalhas ficam assim: Estados Unidos (ouro), Suécia (prata) e Alemanha (bronze), que cai para a terceira posição descontados os resultados de Goldfever. Beerbaum se defende alegando que o esteróide betametasona encontrado no cavalo foi fruto de uma pomada usada para tratar uma irritação na pata.