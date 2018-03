Hipismo: Miranda e Lemes vencem série Os cavaleiros André Miranda e Marcelo Lemes de Souza são os grandes destaques da 16ª edição do Torneio de Verão, que teve início nesta quinta-feira no Clube Hípico de Santo Amaro. André, com Salamandra Rubait Z, foi o vencedor da série de 1,40 m, seguido por Marcelo, com Wembley da Lagoa. Os dois vão representar o Brasil na Copa do Mundo, em Milão, em abril.