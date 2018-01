Hipismo: Miranda volta com vitória A volta de André Miranda ao hipismo não poderia ter sido melhor. Depois de sofrer um grave acidente no ano passado, em prova em Campos do Jordão, o cavaleiro, que fraturou o pescoço e passou vários meses internado, retornou nesta quarta-feira em concurso de destaque nacional e venceu 179 concorrentes na prova comemorativa ao 70º aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro, classificatória para o mini GP que será disputado neste sábado, a partir das 14h45. Dos 180 participantes da série de 1m30, apenas 33 foram classificados para o desempate a 1m40. Com o tempo de 32s95, André Miranda com Salamandra Just Wonderfull foi o campeão na categoria sênior, seguido pelo experiente cavaleiro Artemus de Almeida, com VDL Premier, sem faltas no percurso e com o tempo de 33s55. A terceira posição ficou para o mineiro Pedro Paulo Lacerda com Telemig Cel Emp. Ginn Fizz Z Cepel em 33s66. Nesta quinta-feira (8) as provas prosseguem a partir das 8h30, com destaque para o Derby de Santo Amaro a ser realizado às 15h30, em prova de 1m40, com desempate a 1m50. Entre os destaques deste concurso está José Roberto Reynoso Fernandez Filho, que tentará o tricampeonato no Derby e também os cavaleiros olímpicos; Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, Vítor Alves Teixeira, César Almeida, Elizabeth Assaf.