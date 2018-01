Hipismo não completa equipe para o Pan As últimas duas vagas das cinco para os Jogos Pan-Americanos, em agosto não foram definidas hoje na Copa São Paulo de Hipismo na Sociedade Hípica Paulista. Isso porque a Confederação Brasileira de Hipismo, que irá escolher nomes pelo critério subjetivo, ainda aguarda a decisão do cavaleiro Rodrigo Pessoa. "Se Rodrigo entrar na equipe, o Brasil chega ao Pan como favorito. Caso contrário seremos o segundo ou terceiro", avaliou Doda. Os nomes confirmados para o Pan são: o paulista César de Almeida, segundo colocado na seletiva no percurso da série 1,50 metro, atrás de Doda, com "Salamandra Chapman Rouge"; Doda, com "Audi Oliver Metodo" e o mineiro Bernardo Resende Alves, com "Fort Neuville". "Estou me sentindo mais leve agora, respirando mais tranqüilamente", desabafou Cesinha que, pela primeira vez, participará de um Pan. Pelo segundo dia de provas, a bilionária Athina Onassis Roussel, 18 anos, namorada de Doda, que salta pela primeira vez no País terminou em quinto lugar, na categoria júnior, na prova de saltos, série 1,30 metro. Ela montou os dois selas franceses trazidos do seu haras na Bélgica - a égua "Nina II" e o cavalo "Icamboy Hubert", com o qual zerou o percurso - e Doda montou na prova desta sexta-feira o cavalo da namorada "Audi Ievgueni". Na premiação, Athina recebeu a medalha das mãos do pai de Doda, Ricardo Miranda. "Fiquei muito satisfeita com o resultado. Estou superfeliz", disse a amazona, que ficou seis meses sem participar de concursos de salto.