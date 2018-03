Hipismo: noiva de Pessoa reforça País O Concurso de Aachen, na Alemanha, entre os dias 12 e 17 de junho, deverá ser a estréia da norte-americana Keri Porter, futura mulher de Rodrigo Pessoa, como representante brasileira em uma competição por equipes - a Copa das Nações. Keri forma conjunto com Del Mar e está inscrita entre os sete representantes da Confederação Brasileira no torneio. A pedido de Rodrigo, a amazona tem autorização da Federação Eqüestre Internacional (FEI) para competir como brasileira, sem depender da naturalização, que só será pedida após o casamento, marcado para 23 de junho. Nélson Pessoa já havia confirmado, na Copa do Mundo, na Suécia, que a futura nora saltaria pelo Brasil. Mas não ficou claro que ela já tinha autorização da FEI, a partir de um pedido da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH). O presidente da CBH, Camillo Ashcar Júnior, disse que há vários casos na FEI como o de Keri e Rodrigo. Crítica - "Felipe não falou comigo, mas sei que anda contestando o fato", afirmou Camillo Ashcar, referindo-se a Luiz Felipe de Azevedo. Luiz Felipe e seu filho, Felipinho, vivem na Bélgica e também estão inscritos para o Concurso de Aachen, assim como Luciana Diniz, que mora na Alemanha. Mas, no momento, não têm cavalos bons o bastante para tirar as vagas de Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda (Aspen), Rodrigo Pessoa (Lianus), Bernardo Alves (Oberon) e Keri (Del Mar). "Talvez seja a melhor equipe que poderemos ter", avaliou o dirigente. A CBH tem até o dia 30 para confirmar a inscrição de cinco conjuntos - quatro competem na Copa das Nações.