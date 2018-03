Hipismo: Pedro Veniss é terceiro na Áustria O jovem cavaleiro brasileiro, Pedro Veniss, que está ganhando experiência em competições européias de salto foi o terceiro colocado, hoje, no Concurso Internacional de Linz, Áustria. Veniss, com o cavalo Kartouche vd Watoug, fez o percuso, com obstáculos a até 1,50 m de altura, sem faltas, em 63s75. A prova foi vencida pelo inglês Paul Barker com Kildalton Lad (61s62). A Copa das Nações, prova entre países ? o Brasil terá o cavaleiro Rodrigo Pessoa em sua equipe ? será amanhã.