Hipismo: Pessoa é 2º na classificação geral O cavaleiro Rodrigo Pessoa manteve as chances de conquistar o tetracampeonato da Copa do Mundo de Hipismo. Na segunda prova, disputada na noite de sexta-feira, o brasileiro terminou a prova de obstáculos em quinto lugar. Montando Baloubet du Rouet, Pessoa conseguiu o tempo de 34s56 no desempate e garantiu a segunda posição na classificação geral. O vencedor desta prova foi o alemão Markus Merschformann, com o tempo de 31s60, seguido pela sueca Malin Baryard (33s25). "A posição é ótima, toda a pressão está em cima da Malin Baryard que está liderando e não pode cometer erros. Ela ainda é nova e nunca esteve nesta posição, mas tem experiência e está numa forma excelente. Tudo vai se resolver no domingo. O Baloubet está muito bem, saltou com sobras as duas passagens", comentou Pessoa. Neste sábado, Baloubet descansa para o Grande Prêmio final de domigo, que está marcado para as 12h em Las Vegas (16h em Brasília).