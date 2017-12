Hipismo: Pessoa fica em 11º na Itália Após vencer o Derby, com a égua Bianca, no sábado, o cavaleiro Rodrigo Pessoa, ficou em 11º neste domingo, no La Silla Grand Prix, montando Audi Lianos. Em uma prova com 48 conjuntos no Concurso Internacional de Saltos de Valkenswaard, Holanda, Rodrigo zerou o primeiro percurso, mas cometeu duas faltas no segundo. O desempate, com obstáculos a até 1,60 m de altura, foi vencido pelo alemão Franke Sloothaak, com Joly Coeur, sem faltas, em 38s01.