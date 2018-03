Hipismo: Pessoa termina 1º dia em 17º Montando Baloubet du Rouet, o cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa não foi bem no primeiro dia da Copa do Mundo de Hipismo, que está sendo disputado em Milão. Nesta quinta-feira, ele cometeu duas faltas e fechou o dia em 17º lugar. Apesar do resultado ruim, o brasileiro ainda tem chances de se classificar para a final de domingo. A competição prossegue nesta sexta-feira. O sábado é dia de descanso e a final - com os 20 melhores - será disputada no domingo. O vencedor da prova foi o suiço Markus Fuchs, montando Tinka´s Boy. Em segundo lugar ficou Marcus Ehning com Anka e a alemã Meredith Michaels Beerbaum com Shutterfly, chegou em terceiro. "Não foi dos melhores dias. O Baloubet estava correndo um pouco para cima dos obstáculos e não tive um controle perfeito dele. A competição é longa e ainda temos chances. De agora em diante temos que ser perfeitos sempre", disse Rodrigo.