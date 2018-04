Hipismo: Pessoa vai bem no salto O cavaleiro Rodrigo Pessoa, montando ?Baloubet du Rouet?, foi o melhor representante do Brasil ao zerar (sem faltas), nesta terça-feira, o percurso da primeira passagem da segunda prova de salto, no torneio olímpico de hipismo de Atenas. A prova é classificatória para a final individual, prevista para a próxima sexta-feira (27) e também para a final por equipes, que será disputada nesta terça-feira (24), à noite, no Centro Equestre, em Markopoulo. Bernardo Alves e Álvaro Afonso de Miranda, o Doda, perderam 8 pontos por faltas, e Luciana dos Santos Diniz, 13 pontos, incluindo uma penalização por excessso de tempo. O resultado da amazona brasileira será descartado para a definição dos conjuntos que participarão da prova por equipes.