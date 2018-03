Hipismo: Pessoa vence GP na Alemanha O cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa conquistou neste domingo o título do Grande Prêmio de Salto de Balve, na Alemanha - a terceira etapa do Riders Tour de 2003. Montando o sela francesa "Baloubet du Rouet", Pessoa superou o alemão Heinrich-Wilhelm Johannsmann, com "Gralshueter", e o norte-americano Peter Wylde, com "Fein Cera". Com a vitória, Rodrigo Pessoa sobe para a vice-liderança na classificação geral, com 31 pontos. O campeonato tem a liderança do alemão Ludger Beerbaum, com 40.