Hipismo: Pessoa vence na Alemanha O cavaleiro Rodrigo Pessoa venceu nesta sexta-feira, a prova para cavalos novos no CSI de Donaueschingen, na Alemanha. Montando o cavalo Roadrunner, Rodrigo foi o mais rápidom, fzendo o percurso sem faltas e no tempo de 58s95. O alemão Toni Hassmann, montando Aisha, também fez o percurso sem faltas, mas marcou o tempo de 60s12. Montando Poliana o italiano Jerry Smit fez o tempo de 61s22 e ficou com o terceiro lugar. Rodrigo Pessoa segue competindo em Donaueschingen até domingo. Além de Roadrunner, Rodrigo está montando os cavalos Carlot e Sigane.