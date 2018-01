Hipismo: prova internacional em Orlândia A primeira das duas provas internacionais do 7º Concurso de Saltos Agromen, de hipismo, de Orlândia, na região de Ribeirão Preto, será disputada amanhã, no Centro Hípico Agromen. A prova deste sábado é a de 1,45 m, e é uma preparação para a principal atração, o GP Agromen, com obstáculos a 1,50 m, que será disputado na tarde de domingo: o vencedor receberá um Fiesta. As competições valem pontos para o ranking da Federação Eqüestre Internacional. Alguns dos cavaleiros renomados que participam do concurso são o experiente Vítor Alves Teixeira (nove vezes campeão brasileiro e várias medalhas internacionais por equipes brasileiras), Luiz Felipe Azevedo, Pedro Paulo Lacerda e César Almeida (campeão do Concurso de Saltos Agromen de 2002 e que foi medalha de bronze, por equipe, nos Jogos Pan-americanos de São Domingos, em agosto). A competição, a maior da América Latina, que começou na quarta-feira, com disputa de etapas (em várias categorias) do Campeonato Paulista de Cavalos Novos, com mais de 40 provas em diversas categorias, reúne mais de 900 animais.