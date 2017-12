Hipismo: prova reúne os Top 10 Desta sexta-feira até domingo, o cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa participa do Concurso Hípico Internacional de Genebra, na Suíça. A principal atração do evento será a prova Top 10 World Ranking, marcada para sábado, que reunirá pela primeira vez os dez cavaleiros mais bem colocados no ranking mundial da Federação Eqüestre Internacional (FEI). Para o torneio, Rodrigo contará com suas principais montarias e já traçou suas estratégias para vencer. Na prova do Top 10, por exemplo, o cavaleiro saltará com ?Lianos? na primeira passagem, que terá obstáculos a 1,60 metro de altura. Se zerar o percurso, o atual campeão mundial pretende montar ? Bianca D´Amaury? no desempate, com obstáculos de 1,45 m. ?Lianos? também está garantido no Grande Prêmio de domingo. ?Bianca? vai participar de mais uma ou duas provas de velocidade durante o evento. A principal montaria, ?Baloubet du Rouet?, o cavalo que vale mais de US$ cinco milhões, salta a prova qualificatória, hoje. Caso fique entre os 18 finalistas, disputa a seletiva na sexta-feira para a Copa do Mundo, marcada para o início de maio, em Leipzig, na Alemanha. A SporTV deve transmitir a prova Top 10, sábado, mas ainda não definiu o horário. ADESTRAMENTO ? A Sociedade Hípica Paulista sedia, de hoje a domingo, o primeiro Campeonato Indoor Sul-Americano de Adestramento, a partir das 9h