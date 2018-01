Hipismo: queda causa apreensão em GP A amazona Cláudia Itajahy deu um susto no público e nos competidores do GP comemorativo dos 68 anos do Clube Hípico de Santo Amaro. Já no fim da pista, sua montaria, Petite Fleur, esbarrou em um obstáculo. O conjunto se desequilibrou e a amazona caiu. Desacordada, Cláudia Itajahy foi levada para o hospital Albert Einstein, passou por tomografia e ficará em observação. A campeã da prova foi Renata Elizabeth Moraes, com Dumbo do Chapelle, que zerou a pista.