Hipismo: Renyldo lança livro amanhã O coronel Renyldo Ferreira relança amanhã, às 18h, no Clube Hípico Santo Amaro, o livro "O Hipismo Brasileiro" , inicialmente publicado em 1999 e agora atualizado, com 200 páginas e mais de 300 fotos que mostram a história do esporte no País. Renyldo representou o Brasil por mais de 30 anos em Jogos Olímpicos. Integrou a primeira equipe olímpica brasileira em Londres/48, participando depois ainda de Helsinque/52, Estocolmo/56 e Roma/60. Em 1956, venceu a Copa das Nações de Aachen, primeira e única vez que uma equipe sul-americana conquistou esse título. O livro, publicado pela Editora M10, está à venda no lançamento por R$ 100. Depois disso, poderá ser encontrado nas livrarias, mas por R$ 115.