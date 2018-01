Hipismo: Rodrigo Pessoa ganha GP nos Estados Unidos O brasileiro Rodrigo Pessoa ganhou, neste domingo, o GP dos Estados Unidos de Hipismo montando o cavalo Baloubet du Rouet. A disputa foi no Raymond James Stadium, campo do time de futebol americano Tampa Bay Buccaneers. O norte-americano Chris Kappler, com VDL Oranta, ficou em segundo lugar, numa repetição do pódio da Olimpíada de Atenas, em 2004. Pela conquista, o brasileiro ganhou US$ 60 mil (132 mil reais). Ainda neste domingo, Pessoa viaja para o Canadá para resolver negócios particulares e voltou para os Estados Unidos, onde disputará o CSI de Charlotte, na Carolina do Norte, que acontecer de 7 a 9 de Abril.