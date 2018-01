Hipismo: Rodrigo vence em Milão O cavaleiro Rodrigo Pessoa, com Baloubet du Rouet, venceu neste domingo o Grande Prêmio de Milão e ganhou o prêmio de US$ 250 mil, por ter sido o único a fazer os três percursos da prova sem faltas. Rodrigo comentou que os organizadores de Milão só oferecem o prêmio porque é muito difícil não cometer uma única falta nos três percursos. Rodrigo disse que o prêmio veio em boa hora "para recuperar o prejuízo do assalto" ao Haras de sua família, em Bruxelas.