Hipismo: Sarmento vence prova em SP Nesta sexta-feira, no segundo dia de provas, na Sociedade Hípica Paulista, a vitória na série forte (com obstáculos a até 1,45 m), ficou com o cavaleiro Rodrigo Sarmento, que montou Markies Total. Um total de 48 conjuntos fizeram a primeira passagem do percurso na pista de grama, mas apenas três cavaleiros concluíram sem faltas (queda de obstáculos), dentro do tempo concedido, para ir ao desempate. O segundo colocado na prova foi Carlos Bier Johannpeter, montando Carlina, com o tempo de 39s57 e 8 pontos perdidos. Cosme Cesar Santos de Almeida, com Risk, ficou em terceiro, com 50s16 e 11 pontos perdidos por falta. O torneio prossegue neste sábado, mas será dia de folga para os conjuntos que disputam a série forte (1,45 m). A principal prova deste sábado terá início às 10h45, para jovens cavaleiros. O encerramento do Concurso de Saltos será no domingo, a partir das 15 horas, com a realização do Grande Prêmio (Rua Quintana, 206, Brooklin).