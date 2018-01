Hipismo: seletivas para Sul-Americano Em comemoração ao seu 70º aniversário, o Clube Hípico de Santo Amaro realizará de 6 a 11 de setembro, as seletivas para o Campeonato Sul Americano de Mirins, Pré-Junior, Junior e Jovens Cavaleiros. No último dia de concurso, o Grande Prêmio, prova de altura de 1,50m, será seletivo para o concurso internacional do Rio de Janeiro, a Copa das Nações e observatório para o World Equestrian Games em Aachen em 2006. A entrada é franca.