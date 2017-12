Hipismo: Série forte encerra torneio Termina amanhã a sexta etapa da tradicional Copa Santo Amaro de Salto, que está sendo realizada no Clube Hípico de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O evento reúne mais de 500 conjuntos, com destaque para os competidores das séries fortes, com obstáculos a 1,30 metro e 1,40 metro, como Cláudia Itajahy, campeã brasileira de hipismo, César Almeida, líder da Copa Santo Amaro, e Marcelo Artiaga, líder da Liga Sul-Americana.