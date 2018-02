Hipismo: Suspense do ouro perto do fim A Federação Eqüestre Internacional definirá este mês se o cavaleiro Cian O?Connor perderá o ouro conquistado em Atenas em razão do doping do cavalo Waterford Cristal. No dia 27, a FEI ouvirá O?Connor e suas testemunhas. Se decidir pela punição, o ouro irá para Rodrigo Pessoa, que em maio saltará no Brasil.