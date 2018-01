Hipismo tem prova em São Paulo A primeira etapa do Torneio de Verão de Salto termina neste domingo no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo. A competição, iniciada na quinta-feira, teve mais de 1.400 inscritos. As provas começam às 8 horas e a principal delas, o Grande Prêmio, está marcada para as 15 horas, com obstáculos de 1,40 metro.