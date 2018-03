Hipismo terá competição em SP amanhã Começa neste sábado, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo, a Copa das Estações de Hipismo, etapa de Inverno, com a participação de mais de 500 conjuntos. O destaque é para a participação do cavaleiro César Almeida, que integrará a equipe brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em agosto.