Hipismo: Torneio de Verão é destaque O Clube Hípico de Santo Amaro abrirá a temporada de saltos da Confederação Brasileira e da Federação Paulista de Hipismo. O tradicional clube da zona sul de São Paulo organizará o tradicional Torneio de Verão, que será dividido em duas etapas. A primeira será disputada entre os dias 2 a 4 de março, e a última, 9 a 11 do mesmo mês. O principal destaque do torneio será o jovem Manoel Poladian Filho, convocado ao lado de Rodrigo Pessoa para representar o País na Copa do Mundo de Gotemburgo, que será realizado em abril, na Suécia. As provas terão início às 9 horas, com entrada franca.