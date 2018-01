Hipismo: torneios servirão de seletiva Cavaleiros e amazonas reúnem-se desta quarta-feira até domingo em Curitiba, para disputar o Campeonato Brasileiro de Salto Sênior Especial e Sênior Top e o 21º Campeonato de Salto Nacional. As competições servirão como seletivas para o Campeonato Mundial de Hipismo, que acontece em setembro, na Espanha, e para o Campeonato Sul-Americano nas categorias Mirins, Juniores e Jovens Cavaleiros, que será realizado em outubro, na Argentina. São esperados cerca de 200 competidores. A disputa do Sênior Top será acompanhada por olheiros da Confederação Brasileira de Hipismo, que está selecionando os cinco melhores brasileiros entre os que atuam no País e no exterior para integrarem a delegação nacional no Mundial. É a primeira vez que a Sociedade Hípica Paranaense sedia a seletiva. O evento é patrocinado pela Audi, que oferecerá um Audi A3 ao vencedor da categoria Top. O veículo será entregue pelo novo presidente da Audi Brasil, Frank Segieth. "Estamos começando a trazer para Curitiba eventos que, historicamente, acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro", disse o presidente da Federação Paranaense de Hipismo, João Maurício Pereira de Miranda. "Vamos trazer para a cidade os melhores atletas, medalhistas olímpicos, uma referência para quem está começando e é também um incentivo para quem não conhece o esporte." A Sociedade Hípica Paranaense está entre as cinco melhores do Brasil no aspecto de infra-estrutura, possuindo seis pistas com irrigação mecânica, duas das quais são cobertas. Os vencedores das provas de salto serão conhecidos a partir de dois critérios básicos: menor número de faltas e menor tempo para superar a pista. A cada obstáculo derrubado ou não saltado o conjunto perde quatro pontos. A desclassificação acontece se o animal não saltar por duas vezes ou se o cavaleiro cair ou errar o percurso. Faltas técnicas, como uniforme fora do padrão ou início do percurso antes da autorização, também desclassificam o conjunto. Se houver empate no número de faltas, é favorecido quem fizer o percurso em menor tempo.