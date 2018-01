Hipismo: torneios terminam em SP Os três torneios hípicos que estão sendo realizados em São Paulo terminam neste domingo: a segunda etapa do Torneio Ranking de Saltos da Sociedade Hípica Paulista, a Copa Santo Amaro de Salto e Campeonato Paulista das categorias aspirante e infantil. Os três torneios hípicos que estão sendo realizados em São Paulo terminam neste domingo: a segunda etapa do Torneio Ranking de Saltos da Sociedade Hípica Paulista, a Copa Santo Amaro de Salto e Campeonato Paulista das categorias aspirante e infantil. Na prova principal de hoje, 1,40 m, da Santo Amaro, o vencedor foi César Almeida, com "Fast Food"- o cavaleiro também ficou em segundo, com "Galibu". O terceiro foi Vitor Alves Teixeira, com "Curioso".