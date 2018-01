Hipismo: Totty vence Derby em São Paulo O cavaleiro paulista, Bartholomeu Bueno de Miranda Neto, o Totty, montando Reebok Princess Brenda, venceu nesta sexta-feira a principal prova em comemoração ao aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro, o Derby, disputado por 22 conjuntos. Totty completou o segundo percurso, sem cometer faltas, em 49s90. O segundo colocado foi o medalha de bronze por equipe nos Jogos Pan-Americano de Santo Domingos, César Almeida, com Stephen, que também fez seu desempate sem faltas, mas com o tempo de 50s13. Em 3º ficou José Roberto Reynoso Fernandez Filho com Casco Z. Neste sábado, as provas prosseguem a partir das 8h30. Destaque para os cavaleiros Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, Vítor Alves Teixeira, César Almeida, Fábio Leivas, José Roberto Reynoso Fernandez Filho, Elizabeth Assaf, entre outros.