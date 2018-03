Hipismo: Veniss salta na Bélgica O cavaleiro brasileiro, Pedro Veniss, radicado na Europa há mais de um ano, participará a partir de sexta-feira, do CSI -O, Concurso Internacional de salto, de Lummen na Bélgica com três animais. O cavaleiro participará da Série de Cavalos Novos, 7 anos com Hurrycaine; nas provas intermediárias, de altura de 1,40m, com o cavalo Rensky e na Série Principal, de 1,50m de altura, com Kartouche.