Hipismo: Vítor Alves é atração em SP O cavaleiro Vítor Alves Teixeira, nove vezes campeão brasileiro, será a principal atração da Copa Santo Amaro de salto, que começa sexta-feira e vai até domingo, no Clube Hípico de Santo Amaro. A competição - que serve como prévia para o Concurso Nacional de Salto, o Derby da Cidade de São Paulo, previsto para o dia 17 no Clube de Campo de São Paulo - é válida pela terceira etapa do ranking da entidade, com provas para todas categorias, de 0,90 cm à 1,40 m de altura. A competição começa às 9 horas, com entrada franca.