Hipismo: Vítor Alves é destaque em SP O cavaleiro Vítor Alves Teixeira é o grande destaque da décima e última etapa da Copa Santo Amaro de Saltos, que termina domingo no Clube Hípico, em São Paulo. Nesta sexta-feira, com três animais diferentes, ele conquistou as três primeiras colocações. O cavaleiro faturou ainda a prova de 1,40 metro de altura. A competição prossegue amanhã e a entrada é gratuita.