Hipismo: Vítor Alves perto do título Pedro Paulo Lacerda foi o melhor nesta sexta-feira no Clube Hípico Santo Amaro, onde está sendo disputado o Campeonato Brasileiro de Salto. Montando "Fanton SJ Cepel", o cavaleiro mineiro venceu a prova principal, categoria Sênior, com obstáculos de até 1,50 m. Nos dois percursos, cometeu apenas uma falta, perdendo quatro pontos. A prova foi disputada por 13 conjuntos e rendeu uma confusão e tanto. Em segundo lugar ficou Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, que terminou com seis pontos perdidos montando "Audi Oliver Método". E em terceiro, Vitor Alves Teixeira, com oito pontos perdidos montando "May Eve". Teixeira lidera o campeonato com 8,26 pontos negativos, seguido por Doda (8,99) e Lacerda (12,49), e está perto do seu 10º título brasileiro. A confusão foi causada por uma polêmica interpretação do júri na segunda pista de Doda, com "Audi San Diego". No último obstáculo, o cavalo ameaçou dar um refugo na vertical, mas acabou pulando um pouco, o suficiente para ultrapassar com algumas varas derrubadas. Apesar do salto, o júri considerou refugo e o conjunto foi penalizado com 11 pontos. Segundo o cavaleiro, o lance deveria ter sido considerado falta normal, o que lhe tiraria só quatro pontos. Doda entrou com um recurso, mas o júri da prova não aceitou: "Infelizmente, o júri errou e não quis reconhecer o erro, mesmo depois de o júri de apelação ter visto a fita e achado que eu tinha razão. Não há de ser nada. Tentarei, da mesma forma, ficar com o título no domingo." O dia também não foi bom para o irmão mais novo de Doda, que quinta-feira tinha vencido a prova principal. Paulo Fernando Affonso de Miranda, o Nando, de 23 anos, foi apenas o sétimo colocado na prova principal, perdendo oito pontos em cada pista, e agora ocupa a sexta posição na classificação geral. Montando o veterano "Aspen", cavalo de 16 anos que Doda levou às duas últimas Olimpíadas, Nando admite que vencer o Brasileiro agora ficou muito difícil, mas não impossível, já que uma grande diferença pode ser tirada no Grande Prêmio, domingo: "Já vi muita gente ganhar o GP com 12 pontos de vantagem." Segundo o cavaleiro, o problema não está em "Aspen", ainda considerado por ele um cavalo "top" para as competições brasileiras: "O problema é que ainda estou me adaptando a ele." Pela categoria Sênior Especial, a prova, com obstáculos de 1,40m, foi vencida por Fábio Leivas da Costa, com "Easy Domar" (quatro pontos). Neste sábado, a programação tem início às 9 horas, com a prova de Proprietários Master. O Clube Hípico fica na rua Visconde de Taunay, 508, em Santo Amaro. A entrada é franca.