Hipismo: Vítor é atração em S. Paulo O cavaleiro Vítor Alves Teixeira, que vai montar os cavalos Curioso e Jolly Boy, será uma das principais atrações do Horse Show 2001, amanhã e domingo, no IV Saltando no Parque, que será no Parque da Água Branca, em São Paulo, com entrada franca. O concurso, com obstáculos de até 1,45 m de altura, começa às 14 horas, no sábado, e às 15 horas, no domingo. "Embora seja uma prova fora do calendário nacional é um percurso com boa altura, premiação e a presença do público, que não tem muitas oportunidades de ver provas de saltos", observou Vítor, oito vezes campeão brasileiro. O cavaleiro prevê que fará uma boa competição contra a amazonas Cláudia Itajay Camarão, que vai montar a égua Victoria. "Na temporada, ela venceu um GP eu venci outro, acho que vai ser uma boa briga", observou Vítor, que segue para a Europa na próxima semana. Sem chance de ter um cavalo para ficar entre os primeiros, Vítor não vai competir, mas acompanhará a Copa do Mundo de Gotemburgo, na Suécia, a partir de quinta-feira - o Brasil será representado por Rodrigo Pessoa e Manoel Poladian Filho. O Horse Show 2001 também serviu para apresentar o estágio da criação do cavalo Brasileiro de Hipismo (BH). Quarta e quinta-feira foi realizada a VIII Exposição Nacional BH, com aprovação de garanhões, escolha das melhores éguas e potros e provas de salto em liberdade para animais de 2, 3 e 4 anos. Hoje, na I Seletiva para o Mundial de Cavalos Novos de Laneken, na Bélgica, em setembro, os animais vencedores foram: 4 anos - Gaspacho, 5 anos - Cassandra Jota.men e 6 anos - Parolina.