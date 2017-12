Hipismo: Vítor ganha vaga na Copa Com 67 pontos, Vítor Alves Teixeira já assegurou uma das duas vagas disponíveis para cavaleiros da América do Sul na Copa do Mundo da Alemanha, em maio de 2002. O brasileiro venceu três de quatro provas que disputou (Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio) válidas como seletivas. Neste Visa Indoor, que vai até domingo, em São Paulo, ele vai montar Cactus, um cavalo da raça alemã holsteiner, comprado por um aluno seu. Embora Cactus tenha 8 anos - é novo para saltos -, Vítor está pensando na possibilidade de preparar o cavalo para o Mundial de Jerez de la Frontera, em setembro de 2002. Nas provas da série forte, nesta sexta-feira, às 20h30, Vítor vai montar a égua Mayeve, de 12 anos, sela-irlandesa, recém-chegada da Europa, emprestada pela amazonas Luciana Diniz, que está grávida.