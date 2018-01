Hipólito participa de competição em Madri Daniele Hypólito embarcou hoje, para Madri, na Espanha, onde participará de 6 a 8 de junho, do amistoso que reunirá ginastas do Brasil, Romênia e Espanha. A competição servirá de preparação para o Pan de São Domingos. "Um importante teste para mim, competirei com ginastas de alto nível e espero ter boa performance." Além dela, defendem o País, Daiane dos Santos, Camila Comin, Ana Paula Rodrigues, Caroline Molinari e Mery de Jesus.