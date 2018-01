Hispismo tem seletiva para Copa Começa nesta quarta-feira, a partir das 14 horas, na Sociedade Hípica Brasileira, o Concurso de Saltos Internacional, das categorias mirim a seniores. Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, campeão do Grande Prêmio do ano passado, Vítor Alves Teixeira e Bernardo Resende Alves, destaques do hipismo brasileiro, competem amanhã, de olho no GP de domingo, uma das seletivas para a Copa do Mundo de 2002, na Alemanha. ?Para a prova principal estou na dúvida se uso o Jolly Boy ou o Cactus?, disse Vítor Alves, vencedor das duas primeiras seletivas, em Belo Horizonte e Porto Alegre.