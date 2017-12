Holanda 1 conquista o título da Volvo Ocean Race O barco Holanda 1, capitaneado pelo neozolandês Mike Sanderson, conquistou a Volvo Ocean Race ao chegar em primeiro lugar na sétima etapa, entre Nova York, nos Estados Unidos, e Portsmouth, na Inglaterra, na noite deste sábado. Com 10 vitórias em 13 regatas, o Holanda 1 chegou aos 81 pontos e não pode mais ser alcançado pelos rivais, mesmo faltando ainda quatro regatas a serem disputadas. Apesar do título, os tripulantes não comemoraram o feito, em memória ao velejador holandês Hans Horrevoets, do Holanda 2, morto na última quinta-feira depois de ter caído no mar. A segunda colocação da perna ficou com os suecos do Ericsson Racing Team, com 25 milhas náuticas de desvantagem para o Holanda 1. O Brasil 1, do capitão Torben Grael, completou a perna na quarta posição, 44 milhas náuticas atrás dos campeões. Já os espanhóis do Movistar tiveram problemas com o vento forte durante a regata e precisaram ser resagatados pelo Holanda 2 quando estavam a 307 milhas náutica da terra firme. Atualizado às 11 horas