Holanda bate recorde mundial na natação A equipe feminina da Holanda quebrou nesta sexta-feira o recorde mundial da prova de revezamento 4 x 50 livre. O tempo foi obtido na etapa de Dublin do Campeonato Europeu de Natação em piscina curta. Formada por Hinkelen Schreuder, Annabel Kosten, Chantal Groot e Marleen Veldhuis, a equipe holandesa cobriu a distância com o tempo de 1: 38.13, durante as semifinais da prova. A Alemanha fez o segundo tempo na semifinal (1:39.20) e a Suécia o terceiro (1:40.29). Também passaram para a final, as equipes da Grã Bretanha, França, República Checa , Grécia e Dinamarca.