Holanda e Noruega avançam à final do Mundial Feminino de Handebol

Na outra semifinal, Noruega e Romênia empataram em 27 gols no tempo regulamentar e a partida foi para a prorrogação. A partida cresceu em emoção e em gols e terminou com a vitória da Noruega, por 35 a 33, jogando as algozes do Brasil à disputa do bronze, também no domingo.

O handebol feminino é um dos esportes coletivos com mais homogênea divisão de forças. Nos últimos dois Mundiais, seis times diferentes ganharam medalha: Noruega, França, Espanha (ouro, prata e bronze em 2011), Brasil, Sérvia e Dinamarca (pódio de 2013). Dessas, só a Noruega chegou à semi este ano, de forma que em 4 anos serão oito medalhistas diferentes. Rússia (tricampeã mundial de 2005 a 2009), Montenegro (prata em Londres-2012) e Coreia do Sul (quarta em Londres-2012) também estão entre as potências.