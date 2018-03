Holanda vence Brasil no vôlei masculino A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu, nesta quinta-feira, para a Holanda, por 3 sets a 2, com parciais de 18/25, 25/16, 25/23, 22/25 e 20/18, em 1h58. O amistoso, disputado na cidade holandesa de Nieuwegein, é o primeiro dos três que serão disputados na Holanda. As equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, às 14h30 (horário de Brasília), em Almere.