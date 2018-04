Holanda vence no hóquei sobre grama A seleção da Holanda continua firme para a conquista da medalha de ouro no torneio de hóquei feminino sobre a grama, ao derrotar, por 1 a 0, a equipe da Austrália, neste domingo. A partida foi válida pelo Grupo B. As holandesas são líderes, e as alemãs estão em segundo lugar.