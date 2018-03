Holandês acaba com reinado de Popov O holandês Pieter van den Hoogenband acabou com o reinado do russo Alexander Popov nos 100 metros livre do Campeonato Europeu de Natação, disputado em Berlim, na Alemanha. Além de ficar com a medalha de ouro na prova, novamente o nadador ficou muito perto de bater o recorde mundial, de 47s84, que lhe pertence. Van den Hoogenband cravou 47s86, o segundo melhor tempo de todos os tempos. Popov ficou com o segundo lugar, com 48s94, seguido do croata Duje Draganja, com 49s31. Com a vitória, Van den Hoogenband pôs fim aos dez anos de hegemonia de Popov na competição. Desde o Campeonato Europeu de 1991, em Atenas, o russo dominava a prova - foram seis competições consecutivas. Há dois anos, Popov havia ficado com a medalha de ouro, justamente diante do adversário holandês. Dois meses depois, na Olimpíada de Sydney/2000, o russo não repetiu o desempenho e Hoogenband cravou o recorde mundial nos 100 metros, além de ganhar os 200 metros livre.