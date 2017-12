Holandês é campeão do kitesurfe no CE O holandês Ruben Lenten, de 16 anos, foi campeão do Super Kite 2004, a etapa de encerramento do Circuito Mundial de kitesurfe, neste domingo, em Porto das Dunas, Fortaleza. Ruben fez uma final acirrada com o inglês Aaron Hadlow, também de 16 anos. Foram duas baterias de oito minutos cada, ambas vencidas pelo holandês. "É meu primeiro ano no circuito e estou muito feliz", disse o jovem atleta, que levou US$ 5.050 pela conquista. Aaron, pelo vice-campeonato, recebeu US$ 3.650. O inglês encerrou 2004 como o melhor do Circuito Mundial e recebeu mais US$ 6 mil. Em seguida, ficaram o espanhol Gianni Aragno, terceiro em Fortaleza, com prêmio de US$ 4.400, e Ruben (US$ 3.100). Neste domingo, por ter feito melhor campanha na fase inicial, o inglês podia perder a primeira bateria para o holandês, mas acabou perdendo as duas e deixando o título escapar. No feminino, a neozelandesa Cindy Mosey derrotou a alemã Kristin Boese na manhã deste domingo e sagrou-se campeã do Circuito Mundial e também da etapa brasileira.